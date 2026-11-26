Çorum’da "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" programı kapsamında şehitlerin anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan Geleceğimiz İçin Bin Nefes 2" programı kapsamında, Çorum’da şehitlerin anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu. Programa Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz, Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz, dernek yönetim kurulu üyesi Fatma Özkul, emniyet ve jandarma personeli, öğrenciler ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

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"Kim ağaç dikersen diksin kıymetlidir"

Düzenlenen program açıklamalarda bulunan Çorum Valisi Ali Çalgan, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğümüzün Terörle Mücadele Daire Başkanlığının silah arkadaşlarına bayrak için, vatan için, kutsal değerlerimiz için verdiği mücadelede şehit düşen arkadaşlarının anısına böyle bir kampanya başlatmasını çok büyük takdirle karşılıyorum. İyi ki böyle bir şey yapmışlar. Kıymetli hazirun, kim ağaç dikersen diksin kıymetlidir. Evimizin bahçesine uygun olan her yere dikilen her fidan gelecek için bir nefes olacaktır. Ama şehitlerimiz adına ağaç dikiyor, dikiliyor olması, fidan dikiliyor olması çok daha kıymetli. Motto çok güzel. Şehitlerimiz için her bir fidan, geleceğimiz için bin nefes. Bunu bir proje haline getiren Emniyet Genel Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Daire Başkanlığımıza. Bunu burada uygulayan İl Emniyet Müdürlüğümüze, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne kardeş kolluk kuvveti olarak hazır bulunan, ‘biz de yanınızdayız’ diyen jandarma teşkilatımıza, gazi ailelerimize, şehit ailelerimize bu hayırlı işten dolayı tebrik ediyorum" dedi.

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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da anlamlı organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin yalnızca toprakla fidanları buluşturmak olmadığını belirten İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ise dikilen her fidanın şehitlere vefa, gazilere minnet ve gelecek nesillere bırakılacak bir yeşil miras olduğunu söyledi.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz de şehitlerin hatıralarının fidanlarla yaşamasının çok kıymetli olduğunu dile getirdi.