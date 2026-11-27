Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, esneme ve ısınma çalışmalarıyla başladı. Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışması ile tamamlandı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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