Çorum'da AlacaFest kapsamında Uçurtma Şenliği düzenlendi
Çorum'un Alaca ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen AlacaFest'in dördüncü gününde çocuklar için Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.
Çorum'un Alaca ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen AlacaFest'in dördüncü gününde çocuklar için Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi.
Alaca Belediyesi tarafından Veli Çayırı Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar için 600 uçurtma hazırlandı.
Çocuklar, zabıta ekiplerince kendilerine dağıtılan uçurtmaları uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.
Etkinliğin ardından çocuklara dondurma ikram edildi.
Etkinlik kapsamında motorlu paraşütle Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi gökyüzünde sergilendi.
Belediye Başkanı Şerif Arslan, çok güzel bir festival düzenlendiğini belirterek, "Alaca'nın da böyle bir etkinliğe ihtiyacı vardı. Bugün de o etkinliğin içerisinde uçurtma şenliği yapalım dedik. Çocukların da talebi var." dedi.
Programa Belediye Başkanı Arslan ile Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Han Salıcıoğlu, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru ile vatandaşlar katıldı.
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