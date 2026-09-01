Çorum'da bir çiftin nikahı teknede kıyıldı

Çorum'da 2024 yılında 19 yaşında muhtar seçilen Hasan Hüseyin Eğri ile Zeynep Topal'ın nikahı, Obruk Barajı'nda teknede kıyıldı.

İbik Köyü Muhtarı Eğri, hayatını Zeynep Topal ile Obruk Barajı Gölü'nde birleştirmek için Oğuzlar Belediyesine başvurdu.

Çiftin talebini olumlu karşılayan Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar Belediyesi Altınkoz Sosyal Tesisleri'nden hareket eden teknede çiftin nikahını kıydı.

Cebeci, nikahın ardından yaptığı açıklamada, 2024 yılında 19 yaşında muhtar seçilen Hasan Hüseyin Eğri'nin nikahını teknede kıymaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çifti tebrik eden Cebeci, Obruk Barajı'nda nikah kıydırmak isteyenleri Oğuzlar ilçesine davet etti.

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İbik Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Eğri ise unutulmaz bir an yaşadıklarını belirterek, desteklerinden ötürü Cebeci'ye teşekkür etti.