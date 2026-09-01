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        Mecitözü Kaymakamı Nayman semt pazarını ziyaret etti

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Mecitözü Kaymakamı Nayman semt pazarını ziyaret etti

        Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, ilçede kurulan semt pazarını ziyaret etti.

        Pazarda tezgahları gezen Nayman, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dilerken, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

        Semt pazarındaki alışveriş ve genel durum hakkında esnaftan bilgi alan Nayman, esnafla görüş alışverişinde bulundu.

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