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        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

        Buharaevler Mahallesi Buhara 5. Cadde'de Y.S. ve A.E.Ö. ile önceden husumetli oldukları öğrenilen S.Y. ve E.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Y.S. bıçakla, A.E.Ö. ise darp sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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