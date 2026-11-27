İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkati çekmek amacıyla Çorum'da "Gazze Anka Kuşu" film gösterimi ve konser programı düzenlendi.

Çorum Belediyesince Devlet Tiyatro Salonu'ndaki etkinlikte, yönetmenliğini Kaan Burak Şen ve Kübra Kuruali'nin üstlendiği "Gazze Anka Kuşu" adlı belgesel gösterildi.

Gazze'de yaşanan insani krizi ve soykırımın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Gazzelilerin hikayesini konu alan belgesel ilgiyle izlendi.

Yönetmen Kaan Burak Şen, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal medyada Gazze'den çok fazla görsel paylaşıldığını belirterek, "Bir süre sonra bu bizim için normalleşiyor. Ardındaki hikayeye empati oluşturamıyoruz. Biz buradan değil de Gazze'nin içinden Gazze'ye bakarak bir hikaye yapmaya çalıştık." dedi.

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Kübra Kuruali ise belgeselle Filistin'de insanların birer sayıdan ibaret olmadığını, her birinin ayrı hikayesinin bulunduğunu göstermeyi istediklerini söyledi.

Gösterimin ardından Fares Anbar, Ahmed Madhoun, Adnan Khdir ve Elamine Larba'dan oluşan Filistinli müzik grubu "Gazze'ye Barış" adlı yöresel şarkıyı seslendirdi.

Filistinli sanatçı Fares Anbar, Türk halkının, Filistin halkının kan kardeşi olduğunu dile getirerek, "Bizim hakimiyetimiz eski zamanlarda Osmanlı'daydı. Bizim yemeklerimiz, şarkılarımız sizinkilere çok benziyor. Ben ilk özgürlüğü İstanbul'da, Türkiye'de gördüm. O yüzden Türkiye bizim ikinci vatanımız." diye konuştu.

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Konseri Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da takip etti.