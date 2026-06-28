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        Çorum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Çorum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


        Sefer Gökçe idaresindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U'nun kullandığı 06 YKD 13 plakalı hafif ticari araç, Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı'nda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi, ekiplerce bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Sefer Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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