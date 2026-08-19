Çorum'da kan bağışı kampanyası

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen iki günlük kan bağışı kampanyası başladı.

Türk Kızılay Çorum Kan Bağış Merkezi mobil kan bağış aracı, kampanya kapsamında Alaca Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışlarını kabul etmeye başladı.

Yarın akşam sona erecek kampanya kapsamında kan bağışında bulunanlara termal çanta içerisinde içecek ve futbol topu hediye ediliyor.

Öte yandan ilçede düzenli kan bağışında bulunan Halis Sert'e gümüş, Emre Çınar, Tahsin Buğra Sümbülcü ve Muhin Arslan'a ise bronz madalya beratları, Türk Kızılay Alaca İlçe Temsilcisi Akif Yurt ve doktor Symbat Ospanova tarafından verildi.

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Düzenli kan bağışçısı 61 yaşındaki din görevlisi Halis Sert, AA muhabirine, düzenli kan bağışı yapmasında böbrek hastası babası için hastanede kan bulamamalarının etkili olduğunu söyledi.

1995'te başladığı kan bağışını 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğünü belirten Sert, Kızılay'ın kendisine haber vermesiyle bugüne kadar 31 kez kan verdiğini ve gümüş madalya beratı almaya hak kazandığını anlattı.

Sert, şunları kaydetti:

"Hiç bilmediğin, tanımadığın bir kişiye hayat vermek. Mesajlarda 'En az 3 kişiye hayat veriyorsunuz.' denildiğinde ben bu yönünü düşünüyorum. Maddiyat veya madalya gibi bir düşüncem yok. Sağlığım el verdiğince kan vermeye devam edeceğim."