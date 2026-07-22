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        Çorum'da klasik otomobiller sergilendi

        Çorum'da 1956-1975 yıllarına ait klasik otomobiller sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Çorum'da klasik otomobiller sergilendi

        Çorum'da 1956-1975 yıllarına ait klasik otomobiller sergilendi.

        Çorum Belediyesince 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında kente getirilen klasik otomobiller, Hürriyet Meydanı'nda izlenime sunuldu.

        Vatandaşlar, inceledikleri klasik otomobillerle fotoğraf çektirdi.

        Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü Derneği Başkanı Fatih Çetin, AA muhabirine, festivale Ankara'dan yaklaşık 30 araçla katıldıklarını söyledi.

        Festival kapsamında araçları sergilediklerini belirten Çetin, "Burada nostalji havası estiriyoruz. Bunlar günümüzde trafikte göremeyeceğiniz araçlar. Burada 1956 modelden 1975 modele kadar farklı marka ve özelliklerde araçlarımız var." dedi.

        İnsanları klasik arabalarla buluşturmak için davet edildikleri festivallere katıldıklarını dile getiren Çetin, "Burada ilgi çok fazla. Çünkü belli bir yaşın üstündeki insanların bu araçlarla ilgili anıları var. Bu araçlar kimisinin düğün arabası olmuş, kimisi doğum için hastaneye bu arabayla gitmiş, kimisi bu arabalarda evlilik teklifi almış. Böyle bir nostalji rüzgarı estiriyoruz." diye konuştu.

        Çetin, Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü Derneğini 2011'de kurduğunu, sosyal projeler ve etkinliklere katıldıklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar gittiklerini anlatarak, klasik araçları kullanmaktan keyif aldıklarını kaydetti.



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