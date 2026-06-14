Çorum'da sağanağın ardından gökkuşağı oluştu

Çorum'da etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde gökkuşağı oluştu. Kentte kısa süre etkili olan yağışın ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, Osmancık Caddesi'nde Köroğlu Camisi çevresi ile Osmancık Köprüsü yakınlarından görüldü. Yağışın ardından beliren gökkuşağı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

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