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        Çorum'da sağanağın ardından gökkuşağı oluştu

        Çorum'da etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde gökkuşağı oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Çorum'da sağanağın ardından gökkuşağı oluştu

        Çorum'da etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde gökkuşağı oluştu.

        Kentte kısa süre etkili olan yağışın ardından güneşin yeniden yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, Osmancık Caddesi'nde Köroğlu Camisi çevresi ile Osmancık Köprüsü yakınlarından görüldü.

        Yağışın ardından beliren gökkuşağı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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