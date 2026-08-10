Çorum'da tüfekle polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Çorum'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.



Yavruturna Mahallesi Maliye 1. Sokak’ta devriye görevi yapan polis ekipleri, elinde tüfekle yürüdüklerini gördüğü Y.Ç. (18) ve K.E.C’yi (16) durdurmak istedi.



Dur ihtarına uymayan iki şüpheli, kovalama sonucu Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokağı’nda yakalandı.



Şüphelilerin kaçarken boş arazideki kümese gizledikleri otomatik tüfek, polis ekiplerince yapılan aramada ele geçirildi.



Gözaltına alınan ve ifade işlemleri için polis merkezine götürülen 2 şüphelinin, çevredeki bir otoparka silahlı saldırı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

