Çorum'da "Türkülerle Anadolu" konseri düzenlendi

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Türk Halk Müziği Korosu tarafından "Türkülerle Anadolu" konseri gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, koro şefi Kazım Mercan yönetimindeki koro, Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen türküleri seslendirdi. Türkülerin, milletin ortak hafızasını ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktaran önemli unsurlar olduğuna işaret edilen açıklamada, Anadolu'nun ezgilerini yaşatma çalışmalarının sürdürüleceği kaydedildi. Konsere Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.