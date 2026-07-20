Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.T. takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda A.T. gözaltına alındı. Şüpheliye ait ev ve araçta yapılan aramalarda 756 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Alaca Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.