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        Çorum'da zirai donun zarar verdiği cevizde bu yıl çiftçiler kaliteden memnun

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle büyük ölçüde zarar gören ceviz bahçelerinde bir yıl aranın ardından bu yıl yeniden hasat sevinci yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Çorum'da zirai donun zarar verdiği cevizde bu yıl çiftçiler kaliteden memnun

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle büyük ölçüde zarar gören ceviz bahçelerinde bir yıl aranın ardından bu yıl yeniden hasat sevinci yaşanıyor.

        Türkiye genelinde 11 Nisan 2025'te etkili olan zirai don nedeniyle geçen yıl ürün alamayan çiftçiler, bu yıl emeklerinin karşılığını alabilmek için bahçelere girdi.

        Türkiye'nin ceviz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayan ilçede üreticiler, sezonun son günlerinde cevizleri ağaçlardan indirerek hasadı tamamlamaya çalışıyor.

        Coğrafi işaretle tescilli Oğuzlar cevizinde bu yıl kalite ve verimin beklenenin üzerinde olması üreticilerin yüzünü güldürdü.

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        Ceviz üreticisi Tuncay Basmacı, AA muhabirine, geçen yıl etkili olan zirai donun üreticileri olumsuz etkilediğini söyledi.

        Atalarından kalan bahçelerde ceviz üretimini sürdürdüklerini belirten Basmacı, "2025'te yaşanan zirai don nedeniyle cevizlerimiz büyük zarar görmüştü. Bu yıl ise cevizlerimiz gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi içleri bembeyaz, aroması ve lezzeti çok güzel. Ailecek cevizlerimizi hızlı bir şekilde indiriyoruz." dedi.

        Ceviz hasadında imece kültürünün de sürdüğünü anlatan Basmacı, komşuların birbirine yardım ettiğini belirterek, "Komşularımız geliyor, imece usulüyle cevizlerimizi indiriyoruz. Hasadı tamamladıktan sonra Oğuzlar ceviziyle Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Herkesi Oğuzlar cevizini tatmaya davet ediyorum." diye konuştu.

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        - "Kalite olarak en üst seviyede bir sezon"

        Ceviz üreticisi Mehmet Sarıkaya da Oğuzlar cevizinin coğrafi işaretli ve tescilli bir ürün olduğunu söyledi.

        Geçen yıl Türkiye genelinde etkili olan zirai don nedeniyle ilçede ciddi ürün kaybı yaşandığını belirten Sarıkaya, "2025 yılı nisanında sıcaklıkların eksi 13 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçlarımız tamamen zarar gördü ve ceviz alamadık. Bu yıl da nisan ayında bazı bölgelerde kısmi don olayları yaşandı. Bu nedenle kaybımız var fakat kalite açısından en üst seviyede ürün elde ettik." ifadelerini kullandı.

        Oğuzlar cevizinin yüksek yağ oranı ve beyaz iç rengiyle öne çıktığını dile getiren Sarıkaya, şunları kaydetti:

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        "Oğuzlar cevizinin yağ oranı yüzde 69-70 civarında. İç rengi beyazdır. Tek elle kırıldığında içi bütün halinde çıkabilir. En önemli özelliklerinden biri budur. Çok lezzetlidir. Kuruduğunda da beyazlığını korur ve fazla çekme yapmaz. Sofralık olarak birinci sınıf bir cevizdir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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