HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan Çorum'da emekçilerle buluştu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, vergi sistemindeki adaletsizliklerin çalışanların gelirlerini olumsuz etkilediğini belirterek, "Biz ne kadar ücretlerimizi artırırsak artıralım, vergi sistemindeki adaletsizlikler bizim ücretlerimizi aşağı çekiyor." dedi.

Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Emekçilerle Birlik ve Dayanışma Yemeği"nde yaptığı konuşmada, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılığa ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine işaret eden Arslan, HAK-İŞ'in gücünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünden aldığını söyledi.

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Arslan, "Terörsüz Türkiye konusunda ortaya koyduğu kararlılıkla birlik ve beraberliğimizi, toplumsal dayanışmamızı ve kardeşliğimizi güçlendirmek, bunun önündeki en büyük engel olan teröre karşı ortak bir tutum sergilemek ve bunu parlamento ile millet huzurunda, milletle beraber sonlandırma çabası gerçekten büyük takdire şayandır." dedi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere "Terörsüz Türkiye" hedefine destek verenlere teşekkür eden Arslan, yaklaşık 50 yıllık bir sürecin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Sürecin başarıya ulaşmasının kolay olmadığını vurgulayan Arslan, şunları ifade etti:

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"Bu zorlu, sıkıntılı ve gerçekten 50 yılımıza mal olmuş sürecin başarıya ulaşması çok kolay değil. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Parlamentoda bu sürece karşı çıkanlara da saygı göstermek gerekiyor. Sonuçta Türkiye'nin tarihsel olarak en büyük sorununun çözümü konusunda farklılıklar olabilir. Ama parlamento ve millet iradesinin büyük çoğunluğu bu sürece destek vermişse bunu da kuvvetli buluyoruz."

HAK-İŞ olarak terörle mücadelede milletin yanında olduklarını dile getiren Arslan, "Terörsüz Türkiye için de elimizden gelen bütün sorumlulukları yerine getirerek bu sürecin başarılı olması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

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Türkiye'nin yalnızca kendi sorunlarının değil, çevresindeki sorunların çözümünde de güçlü olması gerektiğine işaret eden Arslan, "Dünyanın neresine gidersek gidelim, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Asya'ya, inanın Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğunu görürsünüz." ifadesini kullandı.

- "Vergi reformuna ihtiyacımız var"

Arslan, çalışanların ücretleri ve vergi sistemine ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini herhangi bir kriz yaşamadan sonuçlandırdıklarını belirten Arslan, vergi sisteminin çalışanların gelirleri üzerindeki etkisine dikkati çekti.

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Arslan, şöyle devam etti:

"Elbette ki bugün elimize geçebilecekler, ocak ayındaki ücretlerimizin altına düşüyor vergi sisteminden dolayı. Biz ne kadar ücretlerimizi artırırsak artıralım, vergi sistemindeki adaletsizlikler bizim ücretlerimizi aşağı çekiyor. Onun için vergi reformu konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu hedefi destekliyoruz. Bizim de vergi reformuna ihtiyacımız var."

Emekli aylıkları arasındaki farklılıklara değinen Arslan, farklı dönemlerde emekli olanlar arasında oluşan aylık farklarının adalet duygusunu zorladığını belirterek, emeklilik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da işçi ve emekçilerle aynı sofrayı paylaşmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Emeğin ve alın terinin önemini vurgulayan Ahlatcı, sendikal hakların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ahlatcı, "Emek yoksa üretim yoktur. Üretim yoksa kalkınma yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "alın teri kurumadan hakkın verilmesi" ilkesini benimsediklerini ifade eden Ahlatcı, AK Parti hükümetleri döneminde sendikal hakları emeğin teminatı olarak gördüklerini söyledi.

Taşeron işçilere kadro verilmesi başta olmak üzere çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemelerde sendikalarla birlikte hareket ettiklerini anlatan Ahlatcı, "Her adımımızda sendikalarımızla omuz omuza verdik." diye konuştu.

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İşçi, işveren, devlet ve emekçinin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ahlatcı, sendikaların çalışma hayatında huzurun sağlanmasına yönelik yapıcı katkısının önemine işaret etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise belediye çalışanlarının kentte önemli hizmetler yürüttüğünü belirtti.

Çorum Belediyesi olarak kentin her noktasına hizmet götürdüklerini ifade eden Aşgın, "Yolları güzelleştiren, çeşmelerden suları akıtan, kültür programlarıyla hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturanlarız. Her evde, her sokakta, her köyde, her yürekte Allah'ın izniyle biz varız." dedi.

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Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Aşgın, "Allah için, aşkla çalıştıkça tüm şehrin evlerinde hayırla anılan, arkasından dua edilenler biziz ve biz olacağız." diye konuştu.

Programa, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Faruk Özyılmaz, belediye başkan yardımcıları, HAK-İŞ Çorum Şube Başkanı Mustafa Şahin ile ilçe belediye başkanları ve sendika üyeleri de katıldı.