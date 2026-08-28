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        İskilip Kaymakamı Polat ceviz ve çilek üretim alanlarını inceledi

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çilek ve ceviz üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 15:47 Güncelleme:
        İskilip Kaymakamı Polat ceviz ve çilek üretim alanlarını inceledi

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çilek ve ceviz üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, Polat'ın ilçeye bağlı Yanoğlan köyünde üretici İsmail Kaya'ya ait bahçede inceleme yaptığı kaydedildi.

        Açıklamada, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının faizsiz kredi desteğiyle 30 dönüm olarak kurulan ceviz bahçesinin, atıl arazilerin de üretime kazandırılmasıyla 90 dönüme ulaştığı belirtildi.

        Bahçede 10 dönüm alanda ara tarım olarak çilek üretimi yapıldığı, bu sayede ceviz ağaçlarının bakım giderlerinin karşılandığı ve gelişimlerinin hızlandığı ifade edildi.

        Ceviz ağaçlarının yüzde 90'ının Chandler, yüzde 10'unun ise Fernor ve Franquette cinslerinden oluştuğu kaydedildi.

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        Polat'a incelemeleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Eftal Kaplan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mehmet Gürbüz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seydi Tabur eşlik etti.

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