Kargı'da üreticilere B-Reçete eğitimi verildi

Çorum'un Kargı ilçesinde üreticilere yönelik B-Reçete eğitimleri devam ediyor.



Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen eğitimlerle bitki koruma ürünlerinin bilinçli, kontrollü ve kayıtlı kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Teknik personel tarafından verilen eğitimlerde üreticilere B-Reçete sisteminin amacı ve uygulama esasları anlatılırken, bitki koruma ürünlerinin reçeteli kullanımı, doğru ürün ve doz seçimi, uygulama zamanı ile kayıt işlemleri hakkında bilgi veriliyor.



Eğitimlerde ayrıca bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine uygun kullanılması, insan ve çevre sağlığının korunması, ilaç kalıntısı riskinin azaltılması, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, boş ambalajların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve hasat ile son ilaçlama arasındaki bekleme süresine uyulmasının önemi vurgulanıyor.

