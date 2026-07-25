Şarkıcı Sefo Çorum Hitit Fuarı'nda konser verdi

Şarkıcı Sefo, 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum'da konser verdi. Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Sefo, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konsere katılan hayranları, Sefo'nun söylediği şarkılara eşlik etti. Konserin ardından havai fişek gösterisi yapıldı.

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