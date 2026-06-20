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        Sungurlu Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz servis hizmeti

        Sungurlu Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamamaları amacıyla ücretsiz servis hizmeti sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Sungurlu Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz servis hizmeti

        Sungurlu Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamamaları amacıyla ücretsiz servis hizmeti sundu.

        Belediye tarafından organize edilen uygulama kapsamında, sabahın erken saatlerinde belediye binası önünde toplanan öğrenciler, sınava girecekleri okullara ücretsiz servislerle ulaştırıldı.

        Öğrencileri sınav merkezlerine uğurlayan aileler ve belediye görevlileri, adaylara başarı dileğinde bulundu.


        Sungurlu Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sınav sabahı ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamamaları için gerekli planlamaların önceden yapıldığını belirtti.

        Servis hizmetinden yararlanan öğrenciler ve veliler, uygulama dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.



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