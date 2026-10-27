Ahmet Hakan'dan Başkan Doğan'a destek; "Hukuki süreç adil işletilmeli"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Ahmet Hakan, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını üzüntüyle takip ediyorum. Yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hukuk devletinin temel güvencelerinden biri masumiyet karinesidir. Hukuki süreçlerin eşitlik, tarafsızlık ve adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temenni ediyorum" ifadelerini kulandı.

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