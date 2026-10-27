Özgür Özel'den tepki; "Şeniz Başkana yapılanları asla unutmayacağız"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın gözaltına alınması ve Merkezefendi Belediyesine yönelik operasyonlara ilişkin izlenen yargı sürecini eleştirdi.

Pazar günü Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile bir araya geldiğini ve Başkan Doğan'ın kendisini karşıladıktan sonra Merkezefendi Belediyesinin düzenlediği bir etkinliğin ödül törenine katılmak üzere ayrıldığını anlatan Özel, son gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Özel, daha önce başka bir belediyeye yönelik operasyonun ardından bazı kişilerin itirafçı olmaya zorlandığı ve Şeniz Doğan'a AK Parti'ye katılması yönünde baskı yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Başkan Doğan'ın psikolojik durumunun iyi olmadığını arkadaşlarının kendisine aktardığını söyleyen Özel, görüşmeleri sırasında Başkan Doğan'ın gözlerinde hem direnci hem de kaygıyı gördüğünü ifade etti.

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Partiye dört belediye başkanının daha katılmasının beklendiği saatlerde iki kadın belediye başkanına ve ailelerine yönelik uygulamalara da tepki gösteren Özel, yaşananların kayda geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her şey bitecek ve bittiğinde vatandaşa birçok vaadi yerine getirmek için görevin başında olacağız. Partinin genel başkanı olarak ifade ediyorum ki benim vaadim milletimize şudur; herkes emin olsun, asla unutkan olmayacağız. Bu zulmü edenleri de kanun dışına çıkıp yargı yetkisini bir parti için kullananları da 86 yaşındaki babalara, analara da bunlara direnenleri de asla unutmayacağız"