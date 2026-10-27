Merkezefendi'de "Cumhuriyet Koşusu" düzenlendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Koşusu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde Albayrak Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilen yarışlarda, farklı yaş kategorilerindeki sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Yarışlar öncesinde sporcular gökyüzüne ay yıldızlı balonlar bıraktı.

Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Şevket Taş ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu tarafından verildi.