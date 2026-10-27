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        Başkan Çavuşoğlu'ndan Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, süreci üzüntüyle karşıladığını belirterek, hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması gerektiğini ifade etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Başkan Çavuşoğlu'ndan Şeniz Doğan'ın gözaltına alınmasına tepki

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, süreci üzüntüyle karşıladığını belirterek, hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması gerektiğini ifade etti.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve belediye çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, açıklamasında, "Halka hizmet etme anlayışıyla bugüne kadar kentimize emek veren Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasını üzüntüyle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Çağrıldıklarında ifade vermeye gidebilecek kişilere yönelik bu tür yöntemlerin uygulanmasının adalete olan güveni zedelediğini ve kamu vicdanını yaraladığını belirten Başkan Çavuşoğlu, hukuk devletinin temel ilkelerinden birinin masumiyet karinesi olduğunu vurguladı. Hiç kimsenin yargılanmaktan muaf olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, hukukun herkese eşit, tarafsız ve adil uygulanması gerektiğini belirterek, adaletin bu ilkeler doğrultusunda tecelli etmesinin en büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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