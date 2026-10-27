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        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Işıklı Gölünde kaçak av operasyonunda 19 kişiye idari işlem yapıldı Çivril'de kaçak avcılığa geçit yok: 625 avcı denetlendi, 19 kişiye işlem yapıldı

        Işıklı Gölünde kaçak av operasyonunda 19 kişiye idari işlem yapıldı Çivril'de kaçak avcılığa geçit yok: 625 avcı denetlendi, 19 kişiye işlem yapıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Genel Avlağı'nda yapılan denetimlerde 625 avcı kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenenler hakkında 19 idari işlem uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan ekipmanlara el konuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Işıklı Gölünde kaçak av operasyonunda 19 kişiye idari işlem yapıldı Çivril'de kaçak avcılığa geçit yok: 625 avcı denetlendi, 19 kişiye işlem yapıldı

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Genel Avlağı'nda yapılan denetimlerde 625 avcı kontrol edildi. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenenler hakkında 19 idari işlem uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanılan ekipmanlara el konuldu.

        Denizli Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Çivril Şefliği ekipleri, su kuşları av sezonunun başlamasıyla birlikte Işıklı Genel Avlağı'nda koruma ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi. 24 Ekim 2026'da başlayan 3. grup su kuşları avcılığı kapsamında, 2425 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerde avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve yaban hayatının korunması amacıyla kontroller gerçekleştirildi.

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        625 avcı kontrol edildi

        İki gün süren denetimlerde toplam 625 avcı kontrol edildi. Tespit edilen ihlaller nedeniyle 19 idari işlem uygulanırken, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 3 ses cihazı, 2 akü ve 1 av teknesine el konuldu. Denetimlerde yasa dışı avlandığı tespit edilen 1 yeşilbaş ördek ile 4 çamurcun ördek muhafaza altına alındı.

        Çivril DKMP Şefliği tarafından yapılan açıklamada, kurallara uygun avlanan avcılara teşekkür edildi. Denetimlere destek veren paydaş kurumlar ile Çivril Avcılık ve Atıcılık Kulübüne de katkılarından dolayı teşekkür mesajı iletildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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