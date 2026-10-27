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        Denizli TÜYAP Kitap Fuarı rekor katılımla sona erdi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan ve geride bıraktığı 9 günde 280 bine yakın kitapseveri ağırlayan Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, ulaştığı ziyaretçi sayısıyla Ege'nin edebiyat merkezine dönüştü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Denizli TÜYAP Kitap Fuarı rekor katılımla sona erdi

        Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan ve geride bıraktığı 9 günde 280 bine yakın kitapseveri ağırlayan Denizli TÜYAP Kitap Fuarı, ulaştığı ziyaretçi sayısıyla Ege’nin edebiyat merkezine dönüştü.

        Ülkemizin edebiyat ve kültür hayatına uzun soluklu bir katkı sunan, her yıl yüz binlerce okuru ağırlayan kitap fuarı, bu yıl Denizli’de TÜYAP organizasyonuyla ilk kez düzenlendi. Kültür sanat dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan ve her yıl binlerce kitapsever ile yazarı bir araya getiren fuar, Denizli’de rekor ziyaretçi sayısı ve yoğun etkinlikle kapılarını kapattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, yayınevlerinin, yazarların ve okurların buluşma noktası olan organizasyon, edebiyatseverlere zengin ve ilham verici bir buluşma deneyimi sundu. Ziyaretçilerin ve yayınevlerinin yoğun ilgi gösterdiği fuar, edebiyat dünyasının kalbinin attığı merkez oldu. 9 günde 279 bin727 kitapseveri ağırlayan fuarda, düzenlenen imza günleri, söyleşiler ve panel etkinlikleri okurlardan tam not aldı.

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        Yayınevlerinden ve yazarlardan yoğun ilgi

        Bu yıl geniş bir katılımcı profiline ev sahipliği yapan fuarda, ulusal ve uluslararası pek çok yayınevi en yeni eserlerini okurlarla buluşturdu. Yerli ve yabancı pek çok değerli yazar, imza günlerinde okurlarıyla birebir sohbet etme ve kitaplarını imzalama fırsatı buldu. Katılımcı yayınevleri, okur ilgisinin artarak devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Kültürel etkinlikler ve söyleşilerle dopdolu bir program

        Yalnızca bir kitap satış alanı olmanın ötesine geçen fuar, zengin kültürel içeriğiyle de dikkat çekti. Fuar süresince gerçekleştirilen onlarca panel, atölye çalışması ve edebiyat söyleşisi; edebiyatın dünü, bugünü ve geleceği üzerine derinlemesine tartışmalara sahne oldu. Özellikle genç okurların ve öğrencilerin atölyelere gösterdiği ilgi, organizasyonun geleceğe yatırım misyonunu bir kez daha tescilledi. Gelecek yıl, daha geniş bir yelpazede ve yenilikçi etkinliklerle kapılarını açmaya hazırlanan kitap fuarı, edebiyatseverleri yeniden buluşturmak için şimdiden gün sayıyor.

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        Başkan Çavuşoğlu’ndan okurlara ve katılımcılara teşekkür

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, organizasyonun başarısının tüm kentin ortak gururu olduğunu vurgulayarak, "Kitap fuarımız boyunca gösterilen yoğun ilgi, şehrimizin kültür ve sanata olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çevre illerden gelen misafirlerimizle, yediden yetmişe her yaştan kitapseverin bu güzel çatı altında buluşması, geleceğe dair umutlarımızı tazeledi. Fuarımızın başarıyla gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yazarlarımıza, yayınevlerimize, kıymetli paydaşlarımıza ve en önemlisi bizleri yalnız bırakmayan sevgili okurlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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