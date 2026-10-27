Merkezefendi'de rekor katılımlı Cumhuriyet koşusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, Albayrak Atletizm Sahası'nda gerçekleşti. Start öncesi ay yıldızlı balonlarla sunulan görsel şölenin ardından düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.

Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın gururunu ve coşkusunu sporla buluşturmak amacıyla Cumhuriyet Koşusu düzenlendi. Albayrak Atletizm Sahası'nda gerçekleşen etkinlikte çok sayıda sporcu, farklı yaş kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için kıyasıya yarıştı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmalar, Cumhuriyet Bayramı’nın ruhuna yakışır renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

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Start öncesi ayyılıdızlı görsel şölen

Yarışmaların startı verilmeden hemen önce sporcular tarafından gökyüzüne bırakılan ayyıldızlı balonlar, alandakilere unutulmaz ve duygusal anlar yaşattı. Kırmızı ve beyaz renkli balonların gökyüzüyle buluştuğu bu görkemli an, törene katılan sporcular ve vatandaşlar tarafından büyük bir beğeniyle alkışlandı. Bu özel görsel şölen, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve birlik beraberlik duygusunu en üst seviyeye taşıdı.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Organizasyonun sonunda farklı yaş kategorilerinde ter döken ve dereceye giren başarılı sporcular madalyalarına kavuştu. Sporculara madalyalarını Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Pelin Yalçın, Pamukkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Şevket Taş ile Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mahmut Kuruoğlu takdim etti.