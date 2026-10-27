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        Denizli Basket, Azerbaycan deplasmanında

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sıraya kurulan Yukatel Denizli Basket yarın Azerbaycan deplasmanında Landau Lions'a konuk olacak. Bakü Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa arenasında üst üste 3 deplasman maçına çıktığı haftalardan geçen Denizli Basket, Portekiz ve İsviçre'nin ardından Azerbaycan'a giderek 3 haftada binlerce kilometre mesafe kaydetti. Denizli ekibi grupta haftaya 3 Kasım'da ise Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak. Landau Lions grupta ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Denizli Basket, Azerbaycan deplasmanında

        FIBA Europe Cup G Grubu'nda çıktığı ilk 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgiyle ikinci sıraya kurulan Yukatel Denizli Basket yarın Azerbaycan deplasmanında Landau Lions'a konuk olacak. Bakü Spor Sarayı'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Avrupa arenasında üst üste 3 deplasman maçına çıktığı haftalardan geçen Denizli Basket, Portekiz ve İsviçre'nin ardından Azerbaycan'a giderek 3 haftada binlerce kilometre mesafe kaydetti. Denizli ekibi grupta haftaya 3 Kasım'da ise Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı ağırlayacak. Landau Lions grupta ilk 3 maçını kaybederek son sıraya demir attı.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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