Çardak Havalimanı'nda güvenlik tatbikatı yapıldı
Denizli Çardak Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Denizli Çardak Havalimanı'nda güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.
Kaymakam Ahmet Berkay Deniz'in katılımıyla, Denizli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği koordinesinde düzenlenen tatbikatta, dedektör köpeğiyle şüpheli valiz araması ve şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik uygulamalar yapıldı.
Tatbikatla havalimanındaki müdahale kapasitesinin ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Tatbikatın ardından, havalimanında alınan güvenlik tedbirlerinin değerlendirilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla "Havalimanı Güvenlik Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.
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