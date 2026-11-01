Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli Basket zor periyottan çıkamadı

        Denizli Basket zor periyottan çıkamadı

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket üst üste 4'üncü, 6 maçta 5'inci mağlubiyetini evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 yenilerek alıp alt sıralardan kurtulamadı. Bu sezon tarihinde ilk kez FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi art arda 3 uzak Avrupa deplasmanına çıktığı periyotta ligde hiç kazanamadı. Hafta içinde art arda Portekiz, İsviçre ve Azerbaycan'da deplasman maçlarına çıktığı dönemde ligde kötü bir performans sergileyip düşme potasında kalan Denizli Basket ekim ayındaki zorlu periyotta ağır yara aldı. Antrenör Zafer Aktaş, "Söyleyecek çok bir şey yok. Bazı dönemler iyi mücadele ettik ama 18 hücum ribaundu verip sadece 3 üçlük isabetiyle oynayınca Galatasaray gibi bir takıma galip gelme şansınız yok" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Denizli Basket zor periyottan çıkamadı

        TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket üst üste 4'üncü, 6 maçta 5'inci mağlubiyetini evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 yenilerek alıp alt sıralardan kurtulamadı. Bu sezon tarihinde ilk kez FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi art arda 3 uzak Avrupa deplasmanına çıktığı periyotta ligde hiç kazanamadı. Hafta içinde art arda Portekiz, İsviçre ve Azerbaycan'da deplasman maçlarına çıktığı dönemde ligde kötü bir performans sergileyip düşme potasında kalan Denizli Basket ekim ayındaki zorlu periyotta ağır yara aldı. Antrenör Zafer Aktaş, "Söyleyecek çok bir şey yok. Bazı dönemler iyi mücadele ettik ama 18 hücum ribaundu verip sadece 3 üçlük isabetiyle oynayınca Galatasaray gibi bir takıma galip gelme şansınız yok" açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Yukatel Denizli Basket - Galatasaray MCT Technic: 74-87
        Yukatel Denizli Basket - Galatasaray MCT Technic: 74-87
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Lösemiyi yenen Tuğba, resimle hayata tutundu
        Lösemiyi yenen Tuğba, resimle hayata tutundu
        Denizli'de 186 umre yolcusu için bilgilendirme semineri düzenlendi
        Denizli'de 186 umre yolcusu için bilgilendirme semineri düzenlendi
        Pamukkale'de park halindeki otomobil alev aldı
        Pamukkale'de park halindeki otomobil alev aldı
        Denizli Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere mazot ve gübre desteği
        Denizli Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere mazot ve gübre desteği