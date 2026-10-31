Denizli Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere mazot ve gübre desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla mazot ve 20.20.0 kompoze gübre desteği sağlayacak. Destek programları için başvurular 2 Kasım'da başlayacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yönelik hayata geçirilen Mazot Desteği ve 20.20.0 Kompoze Gübre Desteği programlarının başvuru tarihleri açıklandı.

Üreticiler, 227 Kasım 2026 tarihleri arasında desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunabilecek. Başvuruların 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesiyle yapılacağı belirtilirken, çiftçilerin her iki destek programına aynı anda ya da ayrı ayrı müracaat edebileceği bildirildi.

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Destek başvuruları ve ayrıntılı bilgiye Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Üreticiler ayrıca 444 85 20 numaralı çağrı merkezinden ve DESKİ ilçe hizmet birimlerinden bilgi alabilecek.

Belediyenin sağladığı desteklerin, üreticilerin artan mazot ve gübre maliyetlerine katkı sunması ve tarımsal üretim güçlendirilecek.