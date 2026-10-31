JASAT sahte JASAT'çıları affetmedi Denizli'de telefon dolandırıcılarının oyunu bozuldu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı vatandaşları telefonla arayarak kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp yaklaşık 4.400.000 TL dolandıran 7 şüpheliyi, ele geçirdikleri ziynet eşyalarıyla birlikte suçüstü yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, son bir ay içerisinde Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde ikamet eden yaşlı vatandaşlar hedef alındı. Kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurlara "İlçenizde hırsızlık olayı meydana gelmiş ve cinayet işlenmiş, kimliğiniz olay yerinde bulunmuş, zarar görmemeniz için eve jandarma personeli göndereceğim, ziynet eşyalarını ona teslim edin" yalanıyla baskı kurarak vatandaşları dolandırdı ve kamu güvenini kötüye kullandı.

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Bu tespitler üzerine Çal, Çardak ve Buldan Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde harekete geçen Jandarma Dedektifleri (JASAT) ile ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, detaylı ve ısrarlı bir çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren 7 şüpheliyi mağdurlardan aldıkları ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte kaçmalarına fırsat vermeden yakaladı. Ele geçirilen nakit para ve ziynet eşyaları eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlara çıkarıldı.Yetkililer, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşmaları durumunda arayan şahıslara itibar etmeyerek derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarının olası mağduriyetlerin önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde suç ve suçlulukla mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.