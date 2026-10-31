Doktorların 'sabaha çıkmaz' dediği Tuğba, resim ile hayatı tutunup lösemiyi yendi

DENİZLİ'de henüz 7,5 yaşındayken lösemi tanısı konulan, doktorların ailesine hastalığın son evresinde olduğu belirtilerek 'Sabaha çıkmaz' dediği Tuğba Aypaz (22), tedavi sürecinde kara kalem resim yaparak hayata tutundu. 1 yıl önce lösemiyi yenen Aypaz, "Kafamı sürekli resim yaparak dağıttım, hayata bağlı kaldım ve yaşama geri döndüm. Hastalığı yendim ve artık başka hastalara umut olmak istiyorum" dedi.

Karaman Mahallesi'nde yaşayan elektrik teknisyeni Aslan Aypaz (52) ile ev kadını Nesrin Aypaz'ın 3 çocuğundan Tuğba Aypaz, 2012 yılında okulda rahatsızlandı. Mide bulantısı, kusma, ateş ve sürekli uyku hali şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Aypaz'a ilk olarak grip teşhisi konuldu. Ancak şikayetleri devam edince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Tuğba Aypaz, yapılan tetkiklerde lösemi tanısı aldı. Hastalığın son evresinde olduğu belirlenen Aypaz, tedaviye alındı. Doktorlar ailesine, Tuğba Aypaz'ın yaşama şansının çok düşük olduğunu belirtip, 'Sabaha çıkmaz' dedi. Ancak Aypaz yoğun bakımdan çıktı. Tedavi sürecinde hastane odasında kara kalem çalışması yapan Tuğba Aypaz’ın bu süreçte resme olan ilgisi arttı. İspanya'dan getirilen kordon kanı nakli yapılan Tuğba Aypaz, ailesinin, doktorların ve hemşirelerin desteğiyle 1 yıl önce lösemiyi yendi. Aypaz, hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK'nın da kara kalem resmini çizdi. O dönem şarkıcıyla telefonla görüşen Tuğba Aypaz'ın, aradan geçen 14 yılın ardından hayali gerçekleşti. Aypaz, hayranı olduğu şarkıcıyla Denizli'deki konserinde buluşup, çizdiği resmi hediye etti. Aypaz, daha sonra Semicenk ve yazar Işıl Işık gibi sevdiği isimlerin de resimlerini yaparak kendilerine ulaştırdı.

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'HASTALIĞI YENDİM VE ARTIK BAŞKA HASTALARA UMUT OLMAK İSTİYORUM'

Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü'nden mezun olan ve kendisi gibi tedavi gören çocuklara moral vermek istediğini söyleyen Tuğba Aypaz, kara kalem çalışmalarının yanı sıra kot pantolonların üzerine akrilik boya kullanarak karakterler çizdiğini ve resim konusunda kendini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Yaşama azmini hiç kaybetmediğini ve tedavi sürecinde resim yaparak moral bulduğunu anlatan Aypaz, "2012 yılında lösemi teşhisi kondu. Aileme löseminin son evresinde olduğumu söylemişler. Hatta 'Sabaha çıkmaz' demişler, yaşama şansımın olmadığını söylemişler. Bir mucizeyle gözlerimi açtım, hayata tutundum. Tedavi sürecinde hastanede kendimi resimlere ve bilgisayar oyunlarına verdim. Resim yapmayı öğrendim. Kaldığım odayı resimlerle süsledim. Araştırdım, kendimi geliştirdim, sürekli çizdim, hiç bırakmadım. Benden sonra gelen çocuklar bile odayı çok sevdi. Doktorlar, ailem ve hemşireler bana çok destek verdi. Aile olarak hepimiz bir aradaydık, birbirimize güç verdik ve bağlandık. Hastalığa karşı azmimi hiç bırakmadım. Hastalığımı hiç düşünmedim. Kafamı sürekli resim yaparak dağıttım, hayata bağlı kaldım ve yaşama geri döndüm. Hastalığı yendim ve artık başka hastalara umut olmak istiyorum. Ben son evreden kurtulmuş biriyim. Bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğini biliyorum, yeter ki moral ve mutluluk olsun" diye konuştu.

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‘HAYALİM 14 YIL SONRA GERÇEK OLDU’

Tedavi sürecinde şarkıcı İsmail YK ile telefonla görüştüğünü anlatan Tuğba Aypaz, "En büyük hayranlarından biriyim. Hayatımda en güzel ilaçlardan biri oldu. Ayaklandım, kendime geldim. 'Denizli'ye gelirsen sana sarılmak istiyorum' demiştim. O da bana sarılmak istediğini söylemişti. Bu görüşmeden 14 yıl sonra İsmail YK konser için Denizli'ye geldi. Görüştüm ve buluştuk. Ona sarıldım. Hayalim 14 yıl sonra gerçek oldu. Ona yaptığım kara kalem resmini verdim. Bana güç kuvvet oldu" ifadelerini kullandı.

'KIZIM PES ETMEDİ, BİZ DE ONU BIRAKMADIK'

Nesrin Aypaz ise kızına 7,5 yaşındayken lösemi teşhisi konulduğunu belirterek, "2012 yılında kızıma lösemi teşhisi kondu. Zorlu bir mücadeleydi. 'Sabaha çıkmaz, son evre' dediler. Atlattık, yendik çok şükür. Şimdi 22 yaşında ve hayalleri var” dedi.

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Hastalığı boyunca kızının hiç pes etmediğini belirten Aypaz, “Biz de onu bırakmadık. Hastalığı atlattıktan sonra kendini resimlere ve çizimlere vererek geliştirdi. Kot pantolonların üzerine akrilik boya ile resimler yapıyor. Ünlülerin resimlerini çizerek onlara ulaştırıyor. Birlik olduk, birbirimize güç verdik ve bu noktaya geldik" diye konuştu.