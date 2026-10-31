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        Denizli'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Denizli'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Denizli'de telefon dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Denizli'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlıları dolandırdıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekilli, Çardak ve Buldan ilçelerinde yaşanan nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaşlı vatandaşları telefonla arayarak ilçelerinde hırsızlık ve cinayet olaylarının yaşandığını, kimliklerinin de olay yerinde bulunduğunu öne sürerek korkuttukları belirlendi.

        Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan zanlıların, vatandaşlara evlerine jandarma personeli göndereceklerini ve zarar görmemeleri için ziynet eşyalarını bu kişiye teslim etmeleri gerektiğini söyledikleri tespit edildi.

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        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin mağdurlardan aldıkları toplam 4 milyon 400 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyaları ise sahiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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