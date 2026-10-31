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        Pamukkale'de park halindeki otomobil alev aldı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Pamukkale'de park halindeki otomobil alev aldı

        Denizli’nin Pamukkale ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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