Pamukkale'de park halindeki otomobil alev aldı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde bulunan otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın alev aldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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