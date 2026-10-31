Acıpayam'da çıkan ev yangınında büyük hasar oluştu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, Acıpayam ilçesi Bedirbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre evde çıkan yangını fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu ihbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

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