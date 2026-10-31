Yukatel Denizli Basket - Galatasaray MCT Technic: 74-87
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör
YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 5, Pecarski 12, Bialey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2
GALATASARAY MCT TECHNİC: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8
1'İNCİ PERİYOT: 17-17
DEVRE: 29-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-64
5 FAUL: Brae Ivey (29.56) (Yukatel Denizli Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta maçında Yukatel Denizli Basket evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 mağlup oldu. Maçın birinci periyodu 17-17 eşitlikle sona ererken, ilk yarıyı sarı-kırmızılı takım 41-29 önde kapattı. Müsabakanın üçüncü çeyreğini 64-50 üstün tamamlayan Galatasaray MCT Technic, final periyodunda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 87-74 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray 3 galibiyete ulaşırken, Denizli temsilcisi 1 galibiyette kaldı.
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