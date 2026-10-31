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        Yukatel Denizli Basket - Galatasaray MCT Technic: 74-87

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Yukatel Denizli Basket - Galatasaray MCT Technic: 74-87

        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu, Nazlı Çisil Güngör

        YUKATEL DENİZLİ BASKET: Ivey 5, Pecarski 12, Bialey 8, Meeks 19, Mahir Ağva 18, Dunn 6, Mustafa Yılmaz, Erten Gazi, Egemen Güven 4, Amzil 2

        GALATASARAY MCT TECHNİC: Şehmus Hazer 8, Nikolic 9, Metu 18, Ballo 6, Pierre 4, Robinson 5, Berkan Durmaz 6, Smailagic 20, Buğrahan Tuncer 3, Simpson 8

        1'İNCİ PERİYOT: 17-17

        DEVRE: 29-41

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-64

        5 FAUL: Brae Ivey (29.56) (Yukatel Denizli Basket)

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta maçında Yukatel Denizli Basket evinde Galatasaray MCT Technic'e 87-74 mağlup oldu. Maçın birinci periyodu 17-17 eşitlikle sona ererken, ilk yarıyı sarı-kırmızılı takım 41-29 önde kapattı. Müsabakanın üçüncü çeyreğini 64-50 üstün tamamlayan Galatasaray MCT Technic, final periyodunda da üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 87-74 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray 3 galibiyete ulaşırken, Denizli temsilcisi 1 galibiyette kaldı.

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        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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