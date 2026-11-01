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        Denizli'de düzenlene operasyonda 5 bin sentetik hap ele geçirildi

        Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:05 Güncelleme:
        Denizli'de düzenlene operasyonda 5 bin sentetik hap ele geçirildi

        Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamda gerçekleştirilen operasyonda bir şüpheli yakalandı. Şüpheli şahsın adresinde yapılan aramalarda, 101 kutu içerisinde toplam 5 bin 454 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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