Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Menderes Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak toprak alanda durdu. Maddi hasarın meydana geldiği kazada yaralanan olmadı. İki otomobilin çarpıştığı anlar ile sürücülerden birinin araçtan indikten sonra kendi başına yumruk attığı anlar, başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
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