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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 2 araçta 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 09:12 Güncelleme:
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 2 araçta 971 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği değerlendirilen araçlara yönelik çalışma yaptı.

        Takibe alınan 2 araç uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 971 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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