Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu veya uyarıcı madde getirileceği değerlendirilen araçlara yönelik çalışma yaptı.

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