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        Denizli'nin titanyum hamlesinde söz sanayicinin

        Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde yaklaşık bir yıldır hazırlıkları sürdürülen 280 milyon dolarlık titanyum yatırımı, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'in teşrifleriyle düzenlenen "Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısında" ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 16:45 Güncelleme:
        Denizli'nin titanyum hamlesinde söz sanayicinin

        Denizli Sanayi Odası (DSO) öncülüğünde yaklaşık bir yıldır hazırlıkları sürdürülen 280 milyon dolarlık titanyum yatırımı, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in teşrifleriyle düzenlenen "Titanyum Yatırımı İstişare Toplantısında" ele alındı.

        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, il protokolü, TEI ve KPMG temsilcileri ile sanayici ve iş insanlarından oluşan 300’ü aşkın katılımcının yer aldığı toplantıda, yatırımın teknik ve finansal detayları ile ortaklık modeli paylaşılarak sanayicilerin görüş ve önerileri alındı.

        Kasapoğlu: "Denizli sanayisinde yeni yatırımların önünü açmalıyız"

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        Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli sanayisinin son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını belirterek, mevcut sorunlarla mücadele ederken kentin geleceğini şekillendirecek yeni yatırımlar için de adım atılması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu, "Sanayimiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Üretmekte, maliyetlerimizi kontrol etmekte ve rekabet etmekte zorlanıyoruz. Hepimiz bu sorunları kendi işletmelerimizde yaşıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar ne kadar zor olursa olsun, Denizli sanayisine yeni bir rota çizmek, yeni bir ufuk açmak zorundayız." dedi.

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        Bir yıllık hazırlığın ardından somut yatırım modeli masada

        Titanyum yatırımının hazırlık sürecine ilişkin bilgi veren Kasapoğlu, "Bir yıldır bu yatırımın Denizli için ne kadar uygulanabilir olduğunu, şehrimize nasıl bir katkı sağlayabileceğini araştırıyoruz. Çalışma grupları oluşturduk, teknik incelemeler yaptık, uzmanlarla bir araya geldik. Bu süreçte ciddi bir emek, zaman ve kaynak harcadık. Bugün artık elimizde teknik ve finansal yönleriyle değerlendirebileceğimiz somut bir çalışma var. Bu çalışmanın Denizli sanayisi için bir umut olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

        280 milyon Dolarlık yatırım için karar sanayicilerin

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        Kasapoğlu, "Biz Denizli Sanayi Odası olarak bu yatırımın önünü açmak, gerekli araştırmaları yapmak ve sanayicilerimizin önüne değerlendirilebilir bir proje koymak için çalıştık. Ancak bir şehrin sanayi geleceğini tek başına bir kurumun belirlemesi mümkün değil. Bundan sonraki kararı Denizli’nin reel sektörü, sanayicileri ve sermaye sahipleri verecek. Bu şehrin geleceğini ilgilendiren böyle bir adımın ortak bir iradeyle atılması gerektiğine inanıyorum. Biz üzerimize düşen hazırlığı yaptık. Şimdi bu yatırımın Denizli’de hayata geçirilip geçirilmeyeceğine hep birlikte karar vereceğiz." dedi.

        Yatırımın büyüklüğü ve sermaye planına da değinen Kasapoğlu, "Toplam 280 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. İlk aşamada 100 milyon dolarlık sermaye oluşturmayı ve asgari katılım tutarını 1 milyon dolar olarak belirlemeyi planlıyoruz. Katılımcılarımızla paylaşacağımız ön talep formlarının 6 Kasım akşamına kadar Odamıza ulaştırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Titanyum üretimi, havacılık ve savunma sanayiinde yerli bağımsızlığın anahtarı

        AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise yerli üretimin önemine dikkat çekerek, "Savunma sanayiinde gerçek bağımsızlık, geliştirdiğimiz sistemlerde kullanılan kritik mineralleri ve metalleri de kendi imkânlarımızla üretebilmekten geçiyor. Titanyum bu açıdan stratejik bir öneme sahip. Denizli’nin güçlü sanayi birikimini yeni sektörlere taşıyarak ülkemizin üretim gücüne katkı sağlamasını hedefliyoruz." dedi.

        Yatırımın teknik altyapısı ve ortaklık modeli sanayicilere anlatıldı

        Açılış konuşmalarının ardından DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Osman Uğurlu, DSO Savunma Sanayii Ortak Girişim Komisyonu Üyesi Celil Kılınç ve KPMG temsilcisi Güray Kurşunoğlu’nun katılımıyla divan heyeti oluşturularak toplantının sunum ve istişare bölümüne geçildi.

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        İlk olarak Celil Kılınç, titanyum yatırımına ilişkin yürütülen fizibilite çalışmaları, üretim süreçleri, teknik gereklilikler ve yatırım maliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Ardından KPMG temsilcisi Güray Kurşunoğlu, yatırımın finansal ve hukuki yapılanması, kurulması planlanan şirketlerin ortaklık ve sermaye yapısı ile yatırımcıların sürece katılımına ilişkin hazırlanan modeli katılımcılarla paylaştı.

        Sunumların ardından düzenlenen sorucevap ve istişare bölümünde, sanayicilerin yatırımın teknik ve finansal boyutları, ortaklık yapısı ve uygulama sürecine ilişkin soruları divan heyeti tarafından yanıtlanırken, yatırımın hayata geçirilmesi için izlenecek adımlar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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