Egekent Hastanesinden meme kanseri farkındalığına pembe destek

Denizli Özel Egekent Hastanesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Merkezefendi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde farkındalık etkinliği düzenledi. Pembe balonların gökyüzüne bırakıldığı etkinlikte vatandaşlara bilgilendirme broşürleri ve fıstık çamı fidanları dağıtılarak erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Denizli Özel Egekent Hastanesi, 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinlik, AVM içerisinde düzenlenen farkındalık yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşün ardından gökyüzüne pembe balonlar bırakılarak meme kanserine karşı farkındalık mesajı verildi.

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Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Özel Egekent Hastanesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, hastane personeli tarafından vatandaşlara meme kanseri konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ise etkinliğe katılan vatandaşlara fıstık çamı fidanı hediye etti. Etkinlik boyunca vatandaşlara meme kanseri, erken teşhis ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında bilgiler verildi.

Başhekim Peker "Amacımız daha fazla kadına ulaşmak"

Denizli Özel Egekent Hastanesi Başhekimi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Peker, meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirterek, "Ülkemizde 131 Ekim tarihleri Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak değerlendirilmektedir. Meme kanseri, kadınlarda en sık karşılaşılan kanser türlerinden biridir. Ancak erken teşhis sayesinde tedavi başarısı önemli ölçüde artmakta ve hastaların yaşam şansı yükselmektedir. Bizler de her yıl bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Sağlık elçileri olarak yürüttüğümüz bu çalışmalara Sağlık Bakanlığımızın yanı sıra kamu kurumları ve özel sektör de önemli destekler sağlıyor" dedi.

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Geçtiğimiz yıl vatandaşların katılımıyla Bayramyeri'ne farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdiklerini hatırlatan Peker, bu yıl da alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikle daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Peker, "Broşürler dağıtarak bilgilendirme yapıyor, vatandaşlarımızla birebir iletişim kuruyoruz. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla etkinliğimize katılan vatandaşlarımıza fidan hediye ediyoruz. Amacımız toplumun mümkün olduğunca geniş kesimlerine ulaşmak ve meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatmak. Ne kadar çok kadına ulaşabilirsek, erken teşhis konusunda o kadar fazla farkındalık oluşturabileceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

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"Kadınlarımız kendi bedenlerini tanımalı"

Meme kanserinin genç yaşlarda da görülebildiğine dikkat çeken Dr. Gökhan Peker, kadınların kendi bedenlerini tanımalarının ve herhangi bir değişiklik fark ettiklerinde sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemini vurguladı. Peker, "Meme kanseri taramalarında özellikle 40 yaş ve sonrası ön plana çıkarken, günümüzde hastalığın daha genç yaşlarda da görülebildiğine dikkat çekmek istiyoruz. Bakanlığımızın KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri) birimlerinde yürütülen tarama hizmetleri büyük önem taşıyor. Özellikle genç kadınlarımızın da kendi bedenlerini tanımalarını istiyoruz. Kadınlarımızın düzenli olarak kendi meme yapılarını gözlemlemeleri, memelerde boyut veya şekil değişikliği, ele gelen kitle, ciltte farklılık ya da başka olağan dışı bir belirti olup olmadığını fark etmeleri önemli. Herhangi bir değişiklik fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vatandaşları gerekli değerlendirme ve taramalar için KETEM birimlerine yönlendirdiklerini belirten Peker, hastanenin kendi bünyesinde de gerekli muayene ve tetkiklerin gerçekleştirildiğini söyledi. Peker, "Bizim için en büyük mutluluk; daha fazla kadınımıza, kızımıza ve annemize ulaşabilmek, onları bilinçlendirmek ve sağlıklarını korumalarına katkı sağlamaktır. Bir sağlık çalışanı olarak öncelikli görevimiz, hastalıklarla mücadele etmek, erken teşhisi mümkün kılmak ve insan hayatını korumaktır. Bu nedenle farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Egekent Hastanesi Genel Müdürü Üstek: "Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır"

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Denizli Özel Egekent Hastanesi Genel Müdürü Zehra Üstek ise meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirterek, "Egekent Hastanesi olarak meme kanseri farkındalığına dikkat çekmek amacıyla her yıl bu tarz etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızı düzenli olarak sağlık kontrollerini yaptırmaya davet ediyoruz. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.