Kamu Spor Oyunlarında finaller başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Kamu Spor Oyunlarında Denizli'de final aşamasına geldi. Voleybol, Futsal, Basketbol ve Masa Tenisi branşlarında kamu çalışanlarını buluşturan organizasyona 570 kamu çalışanı katıldı.

Masa Tenisi ve Basketbolda yarışmalar tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin olduğu voleybol ve futsalda ise final heyecanı için geri sayım başladı. 24 Ekim Cumartesi günü 11.30'da Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Tavas Kaymakamlığı takımları şampiyonluk kupası için sahaya çıkacak. Müsabaka Kınıklı KYK Spor salonunda oynanacak.

Pazar günü ödüller sahibini bulacak

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Voleybolda ise 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 ve 17.00'de iki yarı final maçı oynanacak. 25 Ekim Pazar günü ise saat 15.00'de üçüncülük maçı, saat 16.30'da Voleybol final maçı oynanacak. Finalin ardından saat 18.00'de tüm branşları içeren toplu ödül töreni olacak. Final maçları yine Kınıklı KYK Spor Salonunda yapılacak.

Önceki akşam oynana futsal yarı finallerini Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ile Serinhisar Kaymakamı İsmail Alsancak tribünden birlikte izledi. Hafta sonu yapılacak müsabakaları izlemeye tüm sporseverler davet edildi. Branşlarında ilk iki sırayı elde edecek takımlar, 0511 Kasım 2026 tarihleri arasında farklı illerde yapılacak Bölge Şampiyonalarında Denizli'yi temsil etme hakkı kazanacak.