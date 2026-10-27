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        Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon; Başkan Şeniz Doğan ve eşi dahil 27 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Merkezefendi Belediyesi'ne operasyon; Başkan Şeniz Doğan ve eşi dahil 27 gözaltı (2)

        27 KİŞİ GÖZALTINDA

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve kendisi gibi avukat olan eşi Mehmet Ali Doğan'ın yanı sıra, belediye başkan yardımcısı ve bazı belediye çalışanları ile inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 27 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Çevik Kuvvet ekipleri tarafından giriş-çıkışa kapatılan belediye binasında yapılan aramalar öğlen saatlerinde tamamlandı. Ardından binaya belediye çalışanlarının girişine tekrar izin verildi.

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        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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