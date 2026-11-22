Diyarbakır’da 62 ilden 172 firmanın katılımıyla düzenlenen 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, bugün saat 20.00'de sona eriyor. 17 Kasım'da kapılarını açan fuar, yoğun ziyaretçi katılımıyla dikkat çekerken, fuarda yer alan esnaf ve firmalar da ilgiden memnun kaldı.

Fuarda, Türkiye’nin 62 ilinden gelen 172 firma, yöresel ürünlerini ve farklı lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Fuar boyunca yaşanan yoğunluk, hem katılımcı firmalara hem de ziyaretçilere hareketli günler yaşattı. Satıcıların yoğun katılım ve ilgiden memnun olduğu fuarda, farklı şehirlerin yöresel lezzetleri vatandaşların beğenisine sunuldu. 17 Kasım'da başlayan 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, bugün saat 20.00 itibarıyla ziyaretçilere kapılarını kapatacak.

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5 yıldır İzmir’den Diyarbakır’a gelerek fuarda stant açan esnaf Mehmet Ali Sağlam, bu seneki Gurme Fuarı'nın gayet güzel geçtiğini ifade etti. Sağlam, "Bugün altıncı günümüz ve her günü bizim için çok güzel geçti. Biz de memnun kaldık. Fuarı düzenleyen organizasyon firmasına teşekkür ediyoruz. Diyarbakır vatandaşlarının ilgisi de bizi oldukça memnun etti. Sağ olsunlar, misafirperverlikleriyle bize gereken ilgi ve alakayı gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyor, hepsini çok seviyoruz. Gayet güzel ve başarılı bir fuar geçirdiğimizi düşünüyoruz. Katılımcı olarak biz de memnunuz. Yanlış olmasın, beş yıldır üst üste katılım sağlıyoruz ve her seferinde memnun kalıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tekrar katılacağız. Diyarbakır’ı sevdiğimiz için sık sık gelmeyi düşünüyoruz. Keşke bu fuar sürekli düzenlense" dedi.

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3 yıldır Sinop’tan Diyarbakır’a gelerek fuarda stant açan başka bir esnaf Mesut Koçel ise, "Kadın Kooperatiflerinin ürettiği, coğrafi işaretli Sinop mantısı ürününü Mezopotamya Fuar Alanında değerli müşterilerimize tanıtmak ve satışını gerçekleştirmek için buradayız. Şükürler olsun, hava muhalefetine ve yaşadığımız küçük aksaklıklara rağmen işlerimiz güzel geçti. Diyarbakır halkını çok seviyoruz. Üç yıldır fuara düzenli olarak katılıyorum. Her geçen yıl müşteri sayımız artıyor ve giderek büyüyen bir topluluk hâline geliyoruz. İnşallah Sinop mantısı ürününü tüm Diyarbakır’a sevdireceğiz" ifadelerini kullandı.