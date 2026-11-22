Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, bir alışveriş merkezinde esnaf ve yönetimle bir araya gelerek sorun, talep ve beklentileri dinledi. Ziyarette Terörsüz Türkiye süreci hakkında bilgilendirmelerde bulunulurken, huzur ve güven ortamının ticarete olumlu yansıdığı ifade edildi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, kentteki bir alışveriş merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında kentte bulunan bir AVM yönetimi ve esnafla bir araya gelen Özcoşkun, işletmelerin yaşadığı sorunları ve beklentileri dinledi. AVM yönetimiyle yapılan görüşmede talep ve sıkıntılar ele alınırken, çözüm noktasında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Esnafla sohbet eden Özcoşkun, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değinerek süreç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Özcoşkun, esnafın sorunlarını yerinde dinlediklerini ve çözüm önerilerini paylaştıklarını belirterek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin esnafın memnuniyetini dile getirdi. Özcoşkun, "Bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu süreçten özellikle esnafımız çok memnun. Huzur ve güven ortamının oluştuğunu ve bunun da ticarete yansıdığını anlatıp bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beye teşekkürlerini sunuyorlar'' dedi.

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Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde dinlemeye devam edeceklerini belirten Özcoşkun, çözüm odaklı ziyaretlerini sürdüreceklerini kaydetti.