Diyarbakır'da son bir yılda yaklaşık 60 hastaya koltuk altından yapılan küçük kesilerle kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Yöntem, hastaların daha az ağrı çekmesini ve daha hızlı iyileşmesini sağlıyor.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan minimal invaziv kalp cerrahisiyle hastalar, göğüs kafesi açılmadan ameliyat ediliyor. Sağ koltuk altından yapılan 56 santimetrelik kesilerle gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde hastanede yatış ve iyileşme süresi kısalıyor. Son bir yılda yaklaşık 60 hastaya uygulanan yöntemde aort ve mitral kapak değişiminin yanı sıra kalpteki deliklerin kapatılması ve Bentall ile David gibi kapsamlı ameliyatlar da gerçekleştiriliyor.

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Kalp ve damar cerrahı Opr. Dr. Ahmet Demir, daha önceden kalp ameliyatlarını göğüs kafesini tamamen açılarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Op. Dr. Demir, "Son bir yıldır yaklaşık 60 hastamızın kalp ameliyatını sağ koltuk altından, yaklaşık 56 santimetrelik bir kesiyle, yani kapalı kalp ameliyatı olarak gerçekleştirdik. Bu sayede hem hastalarımızın konforunu artırdık hem de göğüs kafesinin kesilmesini önleyerek daha erken ve daha hızlı iyileşmelerini sağladık. Bu kapalı ameliyatlar hem hastanede yatış süresini hem de hastanın toparlanma süresini kısaltıyor. Öyle ki ameliyat sonrasındaki üçüncü veya dördüncü gün kendi arabasıyla evine giden hastalarımız bile oldu. Hastalarımız daha az ağrı çekiyor. Göğüs kafesi kesilmediği için yan yatabiliyor, istedikleri pozisyonda uyuyabiliyor, ellerini ve kollarını daha rahat kullanabiliyorlar. Bu ameliyatları, koltuk altından aort kapak replasmanı, koltuk altından mitral kapak replasmanı ve kalpteki deliklerin kapatılması işlemlerinde gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde aort damarının değiştirilmesine yönelik ameliyatları, Bentall ve David prosedürü olarak adlandırdığımız büyük ve kapsamlı ameliyatları da daha önce koltuk altından gerçekleştirdik. Dediğim gibi, bugüne kadar yaklaşık 60 hastamızda bu işlemleri yaptık. Ameliyat sonuçlarımız oldukça başarılı. Göğüs kafesleri açılmadığı için hastalarımız da bu yöntemden memnun kalıyor" dedi.

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''Bu ameliyatlar Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılmaktadır''

Bir sonraki hedeflerinin, kalp ameliyatlarının mümkün olduğunca büyük bir bölümünü minimal invaziv yöntemlerle, meme altından veya koltuk altından yapılan küçük kesilerle gerçekleştirmek olduğunu aktaran Op. Dr. Demir, sözlerine şöyle devam etti:

''Böylece hastalarımızın göğüs kafesini kesmeden, ameliyat ve iyileşme sürecini daha konforlu geçirmelerini ve enfeksiyon oranlarının daha düşük olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu ameliyatlar Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde yapılmaktadır. Daha çok Batı'daki merkezlerde gerçekleştirilen bu yöntemler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise oldukça az sayıda merkezde uygulanmaktadır. Biz de bu ameliyatları bölgemize taşıyarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalarımıza hizmet vermeye çalışacağız. Cemal Bey bugün kontrolümüze geldi. Cemal 23 yaşında. Henüz 13 yaşındayken kalbinde delik olması nedeniyle göğüs kafesi açılarak ameliyat edilmiş. Daha sonraki dönemde, yaklaşık birkaç yıl içerisinde, ileri derecede mitral kapak yetmezliğine bağlı şikayetleri ortaya çıkmış. Hastamızın mitral kapağını değiştirdik. Bu işlemi de yine aynı şekilde, göğüs kafesini tekrar açmadan, koltuk altından gerçekleştirdik. Kontrollerindeki sonuçlar da oldukça iyi. Cemal gibi daha önce kalp ameliyatı geçirmiş, hatta göğüs kafesi açılarak ameliyat edilmiş hastalarımızın ikinci veya üçüncü kalp ameliyatlarını da yine koltuk altından, minimal invaziv yöntemle gerçekleştirebiliyoruz."

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İkinci kez kalp ameliyatı olan Cemal Şaşmaz ise ilk ameliyatını göğüs kafesi kesilerek yapıldığını aktardı. Şaşmaz, "O ameliyattan sonra günlük işlerimi yapmakta zorlanıyordum. Ancak Ahmet Hoca bu kez ikinci ameliyatı koltuk altından yaptığı kesiyle gerçekleştirdi. Bu yöntemin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Göğüs kafesinin kesilmesine hiç gerek kalmıyor. Göğüs kafesi kesildiğinde yalnızca sırtüstü yatabiliyordum. Ancak bu yöntemle hem sağa hem de sola rahatlıkla yatabiliyor, daha kolay kalkabiliyorum. Hastaneden çıktıktan sonra günlük işlerimi de çok daha hızlı yapmaya başladım. İyileşme sürecim önceki ameliyata göre daha rahat ve hızlı oldu. Şu anda çok şükür herhangi bir sıkıntım yok" ifadelerini kullandı.