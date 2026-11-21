19. dakikada Taylan'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunma topu uzaklaştıramadı. Ali Sowe'un dönerek yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 01

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.