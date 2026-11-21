Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 1 kişinin ölümüyle 3 yıl önce başlayan husumet, barışla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İncehıdır Mahallesinin Alho ve Çeto mezrasında 3 yıl önce Gülmüş ve Demiroğlu aileleri arasında yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Aileler arasında başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.

Kanaat önderleri ve din adamlarının katıldığı barış buluşmasında dualar edildi, okunan duaların ardından taraflar birbirlerine sarılarak helallik istedi. Toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine bir kez daha vurgu yapılarak bu anlamlı barışta emeği geçenlere teşekkür edildi.