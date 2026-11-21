Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde ahırda tavuklara saldıran tilkiye müdahale etmek isteyen kadın, kazaran kendini vurmasıyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Boztarla Mahallesi'nde dün sabah namazını kılmak için uyanan Semra Korkutan (35), ahırdaki tavukların sesini işitmesi üzerine eşine ait av tüfeğini yanına alarak sesin geldiği ahıra girdi. Ahırda tilkinin tavuklara saldırdığını fark eden Korkutan, elindeki tüfeğin kazaran ateş alması sonucu yaralandı. Eşinin telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine Osman Korkutan, durumu yakınlarına bildirdi. Yakınları, eve gittiğinde Semra Korkutan'ı ahırda yaralı halde bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Korkutan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Çermik Devlet Hastanesine, daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 3 çocuk annesi Korkutan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.